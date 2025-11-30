Le Téléthon à La Barben Place Forbin La Barben

Le Téléthon à La Barben

Du 30/11 au 06/12/2025 le vendredi et les week-ends. Place Forbin Centre village La Barben Bouches-du-Rhône

Date :

Début : Vendredi 2025-11-30

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-30

Les associations barbenaises se mobilisent pour le téléthon 2025 et vous invitent à les rejoindre !

Au programme de cette édition 2025



Dimanche 30 novembre

– de 9h à 17h Les Puces des couturières à la salle A. Ruault

– de 9h à 17h Ateliers créations et couture, salle A. Ruault gratuit, sans réservation

– Tombola au profit du Téléthon achat des billets auprès des Folies barbenaises et des associations partenaires, ainsi que sur place pour les Puces des couturières (2€ par billet)

– à 13h30 Tournoi de contrée organisée par le Club de pétanque La Barbenaise, salle A. Ruault Inscriptions à partir de 13h30, 10€ par équipe



Vendredi 5 et samedi 6 décembre

– à partir de 18h30 le samedi La Nuit du jeu



Samedi 06 décembre

– de 15h à 18h Atelier artistique à l’espace des Cèdres proposé et animé par Les Etoiles plein les mains (participation libre)





Toutes les participations seront reversées au Téléthon.

Merci d’avance pour votre générosité ! .

Place Forbin Centre village La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

English :

Barbiers’ associations are mobilizing for the Telethon 2025 and invite you to join them!

German :

Die Vereine von Barbenaise mobilisieren sich für den Telethon 2025 und laden Sie ein, sich ihnen anzuschließen!

Italiano :

Le associazioni di Barbiers si stanno mobilitando per Telethon 2025 e vi invitano a unirvi a loro!

Espanol :

Las asociaciones de Barbiers se movilizan para el Teletón 2025 y le invitan a unirse a ellas

L’événement Le Téléthon à La Barben La Barben a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes