Le Téléthon à La Barben Place Forbin La Barben
Le Téléthon à La Barben Place Forbin La Barben dimanche 30 novembre 2025.
Le Téléthon à La Barben
Du 30/11 au 06/12/2025 le vendredi et les week-ends. Place Forbin Centre village La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-30
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-11-30
Les associations barbenaises se mobilisent pour le téléthon 2025 et vous invitent à les rejoindre !
Au programme de cette édition 2025
Dimanche 30 novembre
– de 9h à 17h Les Puces des couturières à la salle A. Ruault
– de 9h à 17h Ateliers créations et couture, salle A. Ruault gratuit, sans réservation
– Tombola au profit du Téléthon achat des billets auprès des Folies barbenaises et des associations partenaires, ainsi que sur place pour les Puces des couturières (2€ par billet)
– à 13h30 Tournoi de contrée organisée par le Club de pétanque La Barbenaise, salle A. Ruault Inscriptions à partir de 13h30, 10€ par équipe
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
– à partir de 18h30 le samedi La Nuit du jeu
Samedi 06 décembre
– de 15h à 18h Atelier artistique à l’espace des Cèdres proposé et animé par Les Etoiles plein les mains (participation libre)
Toutes les participations seront reversées au Téléthon.
Merci d’avance pour votre générosité ! .
Place Forbin Centre village La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89
English :
Barbiers’ associations are mobilizing for the Telethon 2025 and invite you to join them!
German :
Die Vereine von Barbenaise mobilisieren sich für den Telethon 2025 und laden Sie ein, sich ihnen anzuschließen!
Italiano :
Le associazioni di Barbiers si stanno mobilitando per Telethon 2025 e vi invitano a unirvi a loro!
Espanol :
Las asociaciones de Barbiers se movilizan para el Teletón 2025 y le invitan a unirse a ellas
