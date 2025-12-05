Le Téléthon à Pélissanne Pélissanne

Le Téléthon à Pélissanne

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025. Place Pisavis Pélissanne Bouches-du-Rhône

– –

2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

2025-12-05

En 2025, Pélissanne fait partie des quatre villes phares du Téléthon ! Les pélissannais ont donc mis les petits plats dans les grands pour cette édition avec des défis et animations pour tous pendant les 30 heures de direct à la télévision.

Pendant 30 heures, la place Pisavis et les rues du village deviendront le théâtre d’une mobilisation aussi joyeuse que généreuse



– Défilé lumineux des écoles autour du robot chercheur , accompagné par les motards de Road & Rock et la batucada du conservatoire.

– Fresques participatives bouchons, liège, métal et 3 637 pièces pour composer une œuvre géante aux couleurs de la recherche.

– Défis sportifs non-stop marche, course, vélo, rameur, musculation, badminton, rugby, judo, boxe, karaté, tir à l’arc, slot racing…

– Temps forts spectacle VTT Trial, animations médiévales, cascades et initiation aux combats de cinéma.

– Gastronomie solidaire 5 000 crêpes, 1 000 daubes, soupe à l’oignon nocturne, marché provençal, vélos-smoothies et dégustation de la cuvée d’huile d’olive spéciale Téléthon.

– Scène musicale et artistique pop-rock, gospel, funk, danses, humour, chorales et show enfants tout au long du week-end. .

Place Pisavis Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr

English :

This year, Pélissanne is one of the main cities chosen to highlight the Téléthon ! Many challenges and activities are organized for this event, during 30 hours. We’re counting on everyone !

German :

Im Jahr 2025 gehört Pélissanne zu den vier Vorzeigestädten des Telethon! Die Pélissannais haben sich also für diese Ausgabe einiges einfallen lassen, mit Herausforderungen und Animationen für alle während der 30-stündigen Live-Übertragung im Fernsehen.

Italiano :

Nel 2025, Pélissanne sarà una delle quattro città faro di Telethon! Per questo motivo, gli abitanti di Pélissanne hanno dato il massimo per l’evento di quest’anno, con sfide e divertimento per tutti durante le 30 ore di diretta televisiva.

Espanol :

En 2025, Pélissanne será una de las cuatro ciudades emblemáticas del Teletón Este año, los habitantes de Pélissanne se han volcado con el evento, con desafíos y entretenimientos para todos durante las 30 horas de televisión en directo.

