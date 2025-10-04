Le Téléthon de Louchy-Montfand Le départ se fera depuis le Château de la Motte. Louchy-Montfand

Le Téléthon de Louchy-Montfand Le départ se fera depuis le Château de la Motte. Louchy-Montfand samedi 4 octobre 2025.

Le Téléthon de Louchy-Montfand

Le départ se fera depuis le Château de la Motte. 5 rue de la bascule Louchy-Montfand Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez participer à la Balade Moto, la Balade Voitures Anciennes, la Randonnée Pédestre ou la Randonnée Cyclo.

.

Le départ se fera depuis le Château de la Motte. 5 rue de la bascule Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 85 81

English :

Come and take part in the Motorcycle Ride, Classic Car Ride, Pedestrian Ride or Cycle Ride.

German :

Nehmen Sie an einer Motorradtour, einer Oldtimertour, einer Wanderung oder einer Fahrradtour teil.

Italiano :

Partecipate al giro in moto, al giro in auto d’epoca, al giro pedonale o al giro in bicicletta.

Espanol :

Venga y participe en el Paseo en Moto, el Paseo en Coche Clásico, el Paseo para Peatones o el Paseo en Bicicleta.

L’événement Le Téléthon de Louchy-Montfand Louchy-Montfand a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Val de Sioule