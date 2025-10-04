Le Téléthon de Louchy-Montfand Le départ se fera depuis le Château de la Motte. Louchy-Montfand
Le Téléthon de Louchy-Montfand Le départ se fera depuis le Château de la Motte. Louchy-Montfand samedi 4 octobre 2025.
Le départ se fera depuis le Château de la Motte. 5 rue de la bascule Louchy-Montfand Allier
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez participer à la Balade Moto, la Balade Voitures Anciennes, la Randonnée Pédestre ou la Randonnée Cyclo.
Le départ se fera depuis le Château de la Motte. 5 rue de la bascule Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 85 81
English :
Come and take part in the Motorcycle Ride, Classic Car Ride, Pedestrian Ride or Cycle Ride.
German :
Nehmen Sie an einer Motorradtour, einer Oldtimertour, einer Wanderung oder einer Fahrradtour teil.
Italiano :
Partecipate al giro in moto, al giro in auto d’epoca, al giro pedonale o al giro in bicicletta.
Espanol :
Venga y participe en el Paseo en Moto, el Paseo en Coche Clásico, el Paseo para Peatones o el Paseo en Bicicleta.
L'événement Le Téléthon de Louchy-Montfand Louchy-Montfand a été mis à jour le 2025-09-16