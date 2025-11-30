Le temple d’Audincourt et retable de Montbéliard

Église du Sacré-Coeur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le temple d’Audincourt héberge exceptionnellement le retable de Montbéliard durant les travaux de

restauration du temple Saint-Martin. Cette œuvre remarquable est une copie de l’original exposé au Kunsthistorisches Museum de Vienne en Autriche, une composition de 157 tableaux répartis sur sept panneaux. Venez découvrir ce chef d’œuvre et admirer aussi les vitraux du temple. En partenariat avec la paroisse protestante d’Audincourt. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

Église du Sacré-Coeur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

English : Le temple d’Audincourt et retable de Montbéliard

German : Le temple d’Audincourt et retable de Montbéliard

Italiano :

Espanol :

L’événement Le temple d’Audincourt et retable de Montbéliard Audincourt a été mis à jour le 2025-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD