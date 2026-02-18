LE TEMPLE DE JUBLAINS EN RÉALITÉ VIRTUELLE Musée archéologique départemental Jublains
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
2026-03-22
La restitution en réalité augmentée dévoile désormais toute la majesté de cet édifice !
Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants de Noviodunum se réunissaient pour prier et honorer les divinités. Situé au nord de la ville antique, le sanctuaire édifié à l’époque romaine succède à un lieu de culte gaulois.
En compagnie du guide et tablette à la main, déambulez le long des galeries à colonnes du sanctuaire, approchez du temple aux proportions impressionnantes, laissez- vous surprendre par cette architecture monumentale aux couleurs oubliées.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo (visite en extérieur).
Durée 1h30 Tout public à partir de 7 ans Sur réservation .
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
English :
The augmented reality rendering now reveals all the majesty of this building!
