LE TEMPLE DE JUBLAINS EN RÉALITÉ VIRTUELLE Musée archéologique départemental Jublains

LE TEMPLE DE JUBLAINS EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

La restitution en réalité augmentée dévoile désormais toute la majesté de cet édifice !

Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants de Noviodunum se réunissaient pour prier et honorer les divinités. Situé au nord de la ville antique, le sanctuaire édifié à l’époque romaine succède à un lieu de culte gaulois.

En compagnie du guide et tablette à la main, déambulez le long des galeries à colonnes du sanctuaire, approchez du temple aux proportions impressionnantes, laissez- vous surprendre par cette architecture monumentale aux couleurs oubliées.

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo (visite en extérieur).

Durée 1h30 Tout public à partir de 7 ans Sur réservation .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The augmented reality rendering now reveals all the majesty of this building!

L’événement LE TEMPLE DE JUBLAINS EN RÉALITÉ VIRTUELLE Jublains a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Mayenne Co