Le temple maçonnique de Saint-Nazaire Temple maçonnique Saint-Nazaire

Le temple maçonnique de Saint-Nazaire Temple maçonnique Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Le temple maçonnique de Saint-Nazaire 20 et 21 septembre Temple maçonnique Loire-Atlantique

Réservation obligatoire. Ouverture des inscriptions à partir de septembre. Accessible à partir de 15 ans. Se présenter au lieu de rendez-vous 10-15 min avant l’heure du début de visite. Photographies interdites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez le temple maçonnique inauguré en 1953 lors de la Reconstruction. Après une visite guidée des locaux, une conférence d’une vingtaine de minutes permettra de présenter la franc-maçonnerie en général et celle de Saint-Nazaire en particulier ainsi que les thèmes des travaux effectués en loge.

À son issue vous pourrez lors d’un échange poser les questions que vous souhaitez.

Temple maçonnique 20 rue François Rude 44600 Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez le temple maçonnique inauguré en 1953 lors de la Reconstruction. Après une visite guidée des locaux, une conférence d’une vingtaine de minutes permettra de présenter la franc-maçonnerie en …

Photographie loge maçonnique de Saint-Nazaire. Œuvre murale de l’artiste Emile Guillaume