Le temple perdu Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

Le temple perdu

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Dans les vitrines du musée sont exposés les vestiges d’une civilisation passée, celle des gallo-romains. Les habitants de Cabillonum nous ont laissé, des statuettes de divinités qu’ils adoraient mais aucune trace de murs ou de colonnes d’un temple où elles devaient être déposées. Carton, ciseaux, colle et peinture seront tes outils pour reconstituer le temple perdu de Cabillonum, tu pourras le dédier à la divinité de ton choix Mercure, Minerve ou Vénus. .

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 74 41 musee.denon@chalonsursaone.fr

