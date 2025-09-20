Le temple protestant, son histoire, son architecture Temple Protestant Dunkerque

Le temple protestant, son histoire, son architecture 20 et 21 septembre Temple Protestant Nord

dernière visite à 18h00

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

En accord avec le thème « patrimoine architectural », nous allons mettre en valeur le temple protestant, emblématique de l’architecture dunkerquoise du 19e siècle, à travers une exposition sur la création du temple et ses circonstances, des visites guidées et un parcours sur les trois monuments du quartier conçus par François Develle, l’architecte du temple.

Plus d’informations sur www.paroissestgilles-dunkerque.fr

Visite commentée : samedi 17h, dimanche à 14h30 et 16h

Audition d’orgue : dimanche à 17h45

Temple Protestant 16 bis quai au bois Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France epudunkerque@gmail.com http://www.paroissestgilles-dunkerque.fr

