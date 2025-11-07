Le Tempo fête ses 10 ans Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet 7 – 9 novembre Ille-et-Vilaine

Le bâtiment du Tempo fête ses 10 ans !nPour l’occasion, rendez-vous les 7, 8 et 9 novembre pour découvrir ou redécouvrir les productions des associations partenaires.

**Vendredi 7 novembre**

* de 14h à 17h : La Micro-Folie fête ses 4 ans !

Explorez la Bretagne à travers 500 œuvres emblématiques grâce au musée numérique.Tout public. (Durée 20 min en autonomie)

* de 14h à 17h30 : Aquarelle en direct

L’aquarelliste Guy ARTUR viendra peindre sous vos yeux le Tempo, avec une touche… farfelue ! Tout public. (Durée 3h30)

* de 17h30 à 18h30 : Contes et histoires

Petits et grands, ouvrez grand les yeux et les oreilles, nos raconteuses d’histoires vont vous faire voyager dans le temps et dans des contrées lointaines ! Vous y rencontrerez des personnages étonnants ! Par l’Association des Bibliothèques des Hôpitaux de Rennes. Tout public. (Durée 1h)

* de 18h30 à 19h30 : Visite inattendue de la médiathèque

Une stagiaire de Cracovie découvre la médiathèque et vous la fait visiter d’une manière atypique. Par la compagnie Écoutez Voir. Tout public. (Durée 1h)

* de 20h à 21h : Concert déambulé

Une pincée de samba, une touche de bossa nova, une envolée de funk, un saupoudrage de musiques de film pour un cocktail coloré aux fragrances jazz New Orleans, par Ballon Swing.Tout public. (Durée 1h)

**Samedi 8 novembre**

* de 11h à 12h : Florilège

Depuis plus de 15 ans, le groupe de Lecture à voix haute accompagne la vie de la médiathèque en faisant découvrir des auteurs et des textes.Un florilège de leurs plus beaux textes seront lus.Public : Adulte (Durée 1h)

* de 11 h à 11h30 : Boum des bébés

Une boum sur des playlists cools & rétros proposées par Boom Boum Dance. Pas de prérequis, venez vous amuser ! Public : 1 adulte avec bébé (de 0 à 18 mois), sur inscription. (Durée 30 min)

* de 14h à 16h : Atelier écriture et plastique

Habiter un territoire, se sentir chez soi, quand l’intime se mêle au collectif : une invitation à explorer par l’écriture et le plastique cette thématique qui nous touche toutes et tous. Par l’association Douze Lunes.Public : 15 ans et +, sur inscription. (Durée 2h)

* de 14h30 à 16h30 : Atelier paillettes suivi d’une boum des enfants

Un conseil : venez déguisés, on vous maquille de paillettes, il n’y aura plus qu’à danser sur des playlists endiablées et décontractées ! Public : Famille avec enfants de 2 à 10 ans. (Durée 2h)

**Dimanche 9 novembre**

* dès 9h45 – Ciné P’tit Déj

L’association Ça tourne propose une séance surprise Ciné P’tit Déj.

Public : adulte (Durée 2 h)

L’indice : « Une histoire d’amour est mise à l’épreuve des convictions politiques dans l’Amérique d’après-guerre. »

