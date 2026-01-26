Le Temps court Morcenx-la-Nouvelle

Le Temps court

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-03

Micro Folie du Pays Morcenais !

Nouvelle Collection à découvrir à la médiathèque de Morcenx-la-Nouvelle Le Temps court

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à demander aux bibliothécaires ou au 05 58 04 16 39.

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39

English : Le Temps court

Micro Folie du Pays Morcenais!

New Collection to discover at the Morcenx-la-Nouvelle media library: Le Temps court

For further information, please ask our librarians or call 05 58 04 16 39.

