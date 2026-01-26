Le Temps court Morcenx-la-Nouvelle
mardi 3 février 2026.
Le Temps court
Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
2026-02-03
Micro Folie du Pays Morcenais !
Nouvelle Collection à découvrir à la médiathèque de Morcenx-la-Nouvelle Le Temps court
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à demander aux bibliothécaires ou au 05 58 04 16 39.
English : Le Temps court
Micro Folie du Pays Morcenais!
New Collection to discover at the Morcenx-la-Nouvelle media library: Le Temps court
For further information, please ask our librarians or call 05 58 04 16 39.
