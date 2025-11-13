Le temps d’aimée Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Le temps d’aimée

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Début : 2025-11-13 19:30:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15

Le Temps d’Aimée Écrit et mis en scène par Claude Romanet D’après les témoignages de Paulette, Blanche, Gisèle, Gilberte, Madeleine, Denise, Michelle, Yves… Aimée, octogénaire, doit quitter Tullins et prépare sa valise

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

Le Temps d?Aimée Written and directed by Claude Romanet Based on the testimonies of Paulette, Blanche, Gisèle, Gilberte, Madeleine, Denise, Michelle, Yves? Aimée, in her eighties, has to leave Tullins and is packing her suitcase

German :

Le Temps d’Aimée Drehbuch und Inszenierung von Claude Romanet Nach den Aussagen von Paulette, Blanche, Gisèle, Gilberte, Madeleine, Denise, Michelle, Yves? Die achtzigjährige Aimée muss Tullins verlassen und packt ihren Koffer

Italiano :

Le Temps d’Aimée Scritto e diretto da Claude Romanet Basato sulle testimonianze di Paulette, Blanche, Gisèle, Gilberte, Madeleine, Denise, Michelle, Yves? Aimée, ottantenne, deve lasciare Tullins e sta preparando la valigia

Espanol :

Le Temps d’Aimée Escrita y dirigida por Claude Romanet Basada en los testimonios de Paulette, Blanche, Gisèle, Gilberte, Madeleine, Denise, Michelle, Yves? Aimée, a sus ochenta años, tiene que dejar Tullins y está haciendo la maleta

