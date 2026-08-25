Le Temps d’Aimer la Danse Benjamin Millepied & November Ultra Summerland (Création) SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Théâtre de la Gare du Midi Biarritz
vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre de la Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse Benjamin Millepied & November Ultra Summerland (Création) SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Benjamin Millepied ouvre le festival avec l’avant-première mondiale de Summerland, son nouveau ballet pour les Folies Bergères. Autour de la présence et de la voix magnétique de la chanteuse November Ultra, cette ouverture exceptionnelle nous plonge dans la douceur sublime des sunsets et des soirées estivales.
Ancien directeur du Ballet de l’Opéra national de Paris et danseur étoile du New York City Ballet, naviguant entre la Californie et la France, il s’inspire pour Summerland, de cette petite ville californienne baignée de lumière et de souvenirs. Véritable cœur battant de la pièce, la pop intime de November Ultra, révélation féminine aux Victoires de la Musique, éveille une danse lumineuse et profonde. De solo en duo, du groupe à l’individu, les danseurs donnent à voir une communauté en train de naître sous nos yeux. Un refuge de tendresse et une invitation au festival. .
Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Le Temps d’Aimer la Danse Benjamin Millepied & November Ultra Summerland (Création) SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
L’événement Le Temps d’Aimer la Danse Benjamin Millepied & November Ultra Summerland (Création) SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Biarritz a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Biarritz
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