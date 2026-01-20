Le Temps de Jouer Cholet

Le Temps de Jouer

Interlude et Jardin de Verre Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-08

2026-01-31 2026-02-07 2026-02-08

Rencontres Choletaises de théâtre amateur.

A l’initiative de la Ville de Cholet, les troupes locales de théâtre amateur vous proposent de découvrir leur travail et leur passion au Jardin de Verre et au Théâtre Interlude. Cette rencontre se déroule chaque printemps. .

Interlude et Jardin de Verre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

