Le temps de la Méridienne, 5000 ans d’histoire sous l’autoroute A75 Musée Bargoin Clermont-Ferrand

Le temps de la Méridienne, 5000 ans d’histoire sous l’autoroute A75 16 et 17 septembre 2023 Musée Bargoin Puy-de-Dôme

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Début : 2023-09-16T10:00:00 – 2023-09-16T18:00:00

Fin : 2023-09-17T10:00:00 – 2023-09-17T18:00:00

Exposition conçue avec l’Inrap, le service régional d’archéologie (DRAC AURA) et le soutien financier de la société d’autoroute APRR.

Les opérations d’archéologie préventive menées de 2018 à 2020 lors des travaux d’élargissement de l’autoroute A75 ont permis de renouveler la connaissance de l’histoire du territoire sur 5000 ans, du néolithique à la période gauloise. Des vestiges inédits ont été mis au jour : des alignements de menhirs, des architectures funéraires méconnues, une immense tombe sous un cairn, …

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33443762550 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-bargoin En 2025, le musée Bargoin entame un vaste chantier des collections préalable à leur déménagement vers le nouveau centre de conservation des musées métropolitains (actuellement en construction). S’en suivra une période de grands travaux jusqu’à la réouverture d’un nouveau musée Bargoin, métamorphosé en musée d’archéologie et d’histoire du territoire. La salle consacrée au Sanctuaire de la Source des Roches reste accessible au public, avec des horaires aménagés. Du mardi au jeudi, de 9h à 17h, pour les groupes, sur réservation exclusivement. Du vendredi au dimanche, de 11h à 18h, pour toutes et tous !

© Service communication, Clermont Auvergne Métropole