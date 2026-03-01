Le temps de l’apéro

48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, conférence sur l’histoire de la photographie par Elisabeth Schneider et Kévin Kennel, suivi d’une visite en avant première de l’exposition photo On a entendu chanter les oiseaux par les commissaires Françoise Dorelli et Thomas Symonds et d’un temps conviviale autour de produits locaux.

Gratuit

Informations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .

48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

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English : Le temps de l’apéro

L’événement Le temps de l’apéro Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes des Falaises du Talou