Le temps de l’apéro Saint-Nicolas-d’Aliermont
Le temps de l’apéro Saint-Nicolas-d’Aliermont samedi 28 mars 2026.
Le temps de l’apéro
48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 20:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, conférence sur l’histoire de la photographie par Elisabeth Schneider et Kévin Kennel, suivi d’une visite en avant première de l’exposition photo On a entendu chanter les oiseaux par les commissaires Françoise Dorelli et Thomas Symonds et d’un temps conviviale autour de produits locaux.
Gratuit
Informations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .
48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr
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English : Le temps de l’apéro
L’événement Le temps de l’apéro Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes des Falaises du Talou