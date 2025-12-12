LE TEMPS DE L’AVENT

25 rue Maguelone Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone vous donne rendez-vous le Samedi 20 décembre 2025 à 17h au Temple de Maguelone pour une série de concerts.

Les Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone vous donne rendez-vous le Samedi 20 décembre 2025 à 17h au Temple de Maguelone pour une série de concerts.

Au programme du 3ème concert

Intégrale de l’œuvre pour orgue de Johann-Sebastian BACH

Le Temps de l’Avent

Jean-Pierre LECAUDEY, orgue

Venez nombreux découvrir ce nouvel instrument appelé à jouer un rôle de premier plan dans la vie culturelle montpelliéraine.

Libre participation aux frais

Renseignements et programme en ligne .

25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Les Amis de l?Orgue du Temple de Maguelone invite you to a series of concerts on Saturday December 20, 2025 at 5pm at the Temple de Maguelone.

L’événement LE TEMPS DE L’AVENT Montpellier a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT MONTPELLIER