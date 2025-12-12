LE TEMPS DE L’AVENT Montpellier
LE TEMPS DE L’AVENT Montpellier samedi 20 décembre 2025.
LE TEMPS DE L’AVENT
25 rue Maguelone Montpellier Hérault
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Les Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone vous donne rendez-vous le Samedi 20 décembre 2025 à 17h au Temple de Maguelone pour une série de concerts.
Au programme du 3ème concert
Intégrale de l’œuvre pour orgue de Johann-Sebastian BACH
Le Temps de l’Avent
Jean-Pierre LECAUDEY, orgue
Venez nombreux découvrir ce nouvel instrument appelé à jouer un rôle de premier plan dans la vie culturelle montpelliéraine.
Libre participation aux frais
Renseignements et programme en ligne .
25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Les Amis de l?Orgue du Temple de Maguelone invite you to a series of concerts on Saturday December 20, 2025 at 5pm at the Temple de Maguelone.
