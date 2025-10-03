LE TEMPS DE L’AVENTURE Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-03 14:30:00
fin : 2025-10-03 16:30:00

2025-10-03

LE TEMPS DE L’AVENTURE

De Jérôme Bonnell
Avec Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

TIME FOR ADVENTURE

By Jérôme Bonnell
With Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat

German :

DIE ZEIT DES ABENTEUERS

Von Jérôme Bonnell
Mit Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat

Italiano :

TEMPO DI AVVENTURA

Di Jérôme Bonnell
Con Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat

Espanol :

TIEMPO PARA LA AVENTURA

Por Jérôme Bonnell
Con Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat

