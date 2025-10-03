LE TEMPS DE L’AVENTURE Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-03 14:30:00
fin : 2025-10-03 16:30:00
2025-10-03
LE TEMPS DE L’AVENTURE
De Jérôme Bonnell
Avec Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
TIME FOR ADVENTURE
By Jérôme Bonnell
With Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat
German :
DIE ZEIT DES ABENTEUERS
Von Jérôme Bonnell
Mit Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat
Italiano :
TEMPO DI AVVENTURA
Di Jérôme Bonnell
Con Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat
Espanol :
TIEMPO PARA LA AVENTURA
Por Jérôme Bonnell
Con Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat
