Le temps de se détendre | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025

Calvados

Le temps de se détendre | Époque 2025 2 Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Si vous préférez le calme et les moments de détente, Époque a tout prévu ! Des séances de lectures et de yoga sont programmées durant tout le weekend.

Prenez le temps de vous poser en profitant

Des marathons de lecture “Paresse pour tous”

Entrée libre pour l’écoute et sur inscription pour lire.

Samedi 24 mai, de 14h à 19h. Dimanche 25 mai, de 12h à 18h dans le jardin du CPIE (près de l’hôtel de ville)

Du Yoga de la paresse.

Des sessions douces pour ralentir, se reconnecter à soi-même, animées par Valérie Deschamps. Sur réservation, 20 places.

Samedi 24 mai, de 14h à 15h. Dimanche 25 mai, de 12h à 18h, Espace Hasting (3 Rue d’Hastings)

21h30 aux Ecuries Lorge.

2 Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Le temps de se détendre | Époque 2025

If you prefer peace and quiet, Époque has you covered! Reading and yoga sessions are scheduled throughout the weekend.

Take the time to relax and enjoy:

Lazy reading marathons for all?

Free admission for listening, with registration required for reading.

Saturday, May 24, 2pm to 7pm. Sunday, May 25, from 12pm to 6pm in the CPIE garden (near the town hall)

Yoga of laziness.

Gentle sessions to slow down and reconnect with yourself, led by Valérie Deschamps. Reservations required, 20 places.

Saturday, May 24, 2pm to 3pm. Sunday May 25, 12pm to 6pm, Espace Hasting (3 Rue d?Hastings)

9:30pm, Ecuries Lorge.

German : Le temps de se détendre | Époque 2025

Wenn Sie es lieber ruhig und entspannt mögen, hat Époque alles vorbereitet! Das ganze Wochenende über stehen Lesungen und Yoga auf dem Programm.

Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu entspannen und zu genießen:

Lesemarathons « Faulheit für alle »

Freier Eintritt zum Zuhören und Anmeldung zum Lesen.

Samstag, 24. Mai, von 14 bis 19 Uhr. Sonntag, 25. Mai, von 12 bis 18 Uhr im Garten des CPIE (in der Nähe des Rathauses)

Yoga der Faulheit.

Sanfte Sitzungen zur Entschleunigung, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden, geleitet von Valérie Deschamps. Mit Reservierung, 20 Plätze.

Samstag, 24. Mai, von 14:00 bis 15:00 Uhr. Sonntag, 25. Mai, von 12 bis 18 Uhr, Espace Hasting (3 Rue d’Hastings)

21.30 Uhr in den Ecuries Lorge.

Italiano :

Se preferite la pace e la tranquillità, l’Époque vi aspetta! Per tutto il fine settimana sono previste sessioni di lettura e di yoga.

Prendetevi il vostro tempo e rilassatevi:

Maratone di lettura per tutti?

L’ingresso è gratuito per l’ascolto, mentre per la lettura è necessaria la registrazione.

Sabato 24 maggio, dalle 14.00 alle 19.00. Domenica 25 maggio, dalle 12.00 alle 18.00 nel giardino del CPIE (vicino al municipio)

Yoga della pigrizia.

Sessioni dolci per rallentare e riconnettersi con se stessi, condotte da Valérie Deschamps. Prenotazione obbligatoria, 20 posti.

Sabato 24 maggio, dalle 14.00 alle 15.00. Domenica 25 maggio, dalle 12.00 alle 18.00, Espace Hasting (3 Rue d’Hastings)

alle 21.30 alle Ecuries Lorge.

Espanol :

Si prefiere la paz y la tranquilidad, Époque tiene todo lo que necesita Durante todo el fin de semana hay programadas sesiones de lectura y yoga.

Tómese su tiempo y relájese:

¿Maratones de lectura para todos?

La entrada es gratuita para escuchar y es necesario inscribirse para leer.

Sábado 24 de mayo, de 14.00 a 19.00 h. Domingo 25 de mayo, de 12.00 a 18.00 h en el jardín del CPIE (cerca del ayuntamiento)

Yoga de la pereza.

Sesiones suaves para bajar el ritmo y reconectar con uno mismo, dirigidas por Valérie Deschamps. Reserva obligatoria, 20 plazas.

Sábado 24 de mayo, de 14:00 a 15:00 h. Domingo 25 de mayo, de 12.00 a 18.00 h, Espace Hasting (3 rue d’Hastings)

21.30 h en Ecuries Lorge.

