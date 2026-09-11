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AGENDA · Saint-Barthélemy

Le temps des citrouilles rue de la mairie Saint-Barthélemy

dimanche 11 octobre 2026 · rue de la mairie · Saint-Barthélemy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de la mairie
Adresse
Parking de la mairie
Ville
56150 Saint-Barthélemy
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Barthélemy

Le temps des citrouilles

rue de la mairie Parking de la mairie Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Marché de producteurs locaux, artistes peintres, sculpteur, artisans créateurs, maquillage et animation.
Concours d’épouvantails, châtaignes grillés.
Concert en salle à 15h : Morgane G Trio (folk, bluegrass, jazz)
10h-19h | Gratuit | Restauration : soupe, galettes saucisses, buvette, café, gâteaux.   .

rue de la mairie Parking de la mairie Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 49 98 91 15 

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English :

L’événement Le temps des citrouilles Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté

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