Le temps des citrouilles rue de la mairie Saint-Barthélemy

dimanche 11 octobre 2026 · rue de la mairie · Saint-Barthélemy

Informations pratiques

Saint-Barthélemy

Le temps des citrouilles

rue de la mairie Parking de la mairie Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Marché de producteurs locaux, artistes peintres, sculpteur, artisans créateurs, maquillage et animation.

Concours d’épouvantails, châtaignes grillés.

Concert en salle à 15h : Morgane G Trio (folk, bluegrass, jazz)

10h-19h | Gratuit | Restauration : soupe, galettes saucisses, buvette, café, gâteaux. .

rue de la mairie Parking de la mairie Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 49 98 91 15

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English :

L’événement Le temps des citrouilles Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté