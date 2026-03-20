Le temps des collectionneurs Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 26 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !

De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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