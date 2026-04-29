Le Temps des Copains… Brouilly, Brasero by Bobosse et musique à volonté ! Dîner Domaine Bernard Jomain Charentay

Charentay

Le Temps des Copains… Brouilly, Brasero by Bobosse et musique à volonté ! Dîner

Domaine Bernard Jomain 854, Route d’Odenas lieu-dit La Valette Charentay Rhône

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Bernard Jomain vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Le Temps des Copains… Brouilly, Brasero by Bobosse et musique à volonté … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine Bernard Jomain 854, Route d’Odenas lieu-dit La Valette Charentay 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 30 96 68 jomainb@wanadoo.fr

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English : Le Temps des Copains… Brouilly, Brasero by Bobosse et musique à volonté ! Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Bernard Jomain will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Le Temps des Copains… Brouilly, Brasero by Bobosse et musique à volonté ! . … See more on the event website

L’événement Le Temps des Copains… Brouilly, Brasero by Bobosse et musique à volonté ! Dîner Charentay a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais