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Le temps des enjeux, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES ENJEUX Magic Mirrors Istres

samedi 10 octobre 2026 · Magic Mirrors · Istres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Magic Mirrors
Adresse
CEC les heures claires
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Istres

Le temps des enjeux, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES ENJEUX

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 10h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Le temps des enjeux. Où la parole engage une responsabilité collective
Débat La parole a-t-elle besoin de la présence ?
Témoignage Quelle prise en charge de la parole ?
Débat Pour une responsabilité de la parole.   .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64 

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English :

A Time of High Stakes: Where Speech Entails Collective Responsibility

L’événement Le temps des enjeux, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES ENJEUX Istres a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Istres

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