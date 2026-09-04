Le temps des enjeux, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES ENJEUX Magic Mirrors Istres

Informations pratiques

Istres

Le temps des enjeux, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES ENJEUX

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 10h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le temps des enjeux. Où la parole engage une responsabilité collective

Débat La parole a-t-elle besoin de la présence ?

Témoignage Quelle prise en charge de la parole ?

Débat Pour une responsabilité de la parole. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

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English :

A Time of High Stakes: Where Speech Entails Collective Responsibility

L’événement Le temps des enjeux, Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES ENJEUX Istres a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Istres