Le temps des esprits Paléosite Saint-Césaire
Le temps des esprits Paléosite Saint-Césaire samedi 18 octobre 2025.
Le temps des esprits
Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le Paléosite met en place une enquête immersive avec des énigmes spéciales sur le thème d’halloween, des ateliers participatifs sur le thème de la spiritualité et de la Préhistoire.
Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr
English :
The Paleosite is setting up an immersive investigation with special Halloween-themed riddles, and participatory workshops on the theme of spirituality and prehistory.
German :
Die Paläosite stellt eine immersive Untersuchung mit speziellen Rätseln zum Thema Halloween, partizipative Workshops zu den Themen Spiritualität und Urgeschichte auf die Beine.
Italiano :
Il Paléosite sta allestendo un’indagine immersiva con enigmi speciali sul tema di Halloween e laboratori partecipativi sul tema della spiritualità e della preistoria.
Espanol :
El Paléosite pone en marcha una investigación inmersiva con enigmas especiales sobre el tema de Halloween, y talleres participativos sobre el tema de la espiritualidad y la prehistoria.
