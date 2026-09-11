Le temps DES familles – Accueil Petite Enfance 0-3 ans Saint-Gilles-Pligeaux
mercredi 4 novembre 2026 · Saint-Gilles-Pligeaux
Informations pratiques
Saint-Gilles-Pligeaux
Le temps DES familles – Accueil Petite Enfance 0-3 ans
Salle des fêtes Saint-Gilles-Pligeaux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:00:00
fin : 2026-11-04 11:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Venez partager un moment de jeux avec votre/vos enfant·s, échanger avec d’autres familles, dans un espace aménagé pour les jeunes enfants où 2 accueillantes seront disponibles pour vous.
Public : parents avec enfants 0-3 ans
Porteur action : la responsable du Relais Petite Enfance de la CCKB
Intervenantes : 2 « acceuillantes »
Modalités : en passage libre
L’animation est adaptée aux jeunes enfants de moins de 3 ans, les parents peuvent venir avec des enfants plus grands (en cas de fratrie)
Le temps DES familles : 23 rendez-vous gratuits autour de la parentalité.
Organisé par la Communauté de Communes du Kreiz Breizh et le groupe-projet des acteur·rices du territoire autour de la parentalité. .
Salle des fêtes Saint-Gilles-Pligeaux 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72
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English :
L’événement Le temps DES familles – Accueil Petite Enfance 0-3 ans Saint-Gilles-Pligeaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh