Informations pratiques

Saint-Gilles-Pligeaux

Le temps DES familles – Accueil Petite Enfance 0-3 ans

Salle des fêtes Saint-Gilles-Pligeaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:00:00

fin : 2026-11-04 11:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Venez partager un moment de jeux avec votre/vos enfant·s, échanger avec d’autres familles, dans un espace aménagé pour les jeunes enfants où 2 accueillantes seront disponibles pour vous.

Public : parents avec enfants 0-3 ans

Porteur action : la responsable du Relais Petite Enfance de la CCKB

Intervenantes : 2 « acceuillantes »

Modalités : en passage libre

L’animation est adaptée aux jeunes enfants de moins de 3 ans, les parents peuvent venir avec des enfants plus grands (en cas de fratrie)

Le temps DES familles : 23 rendez-vous gratuits autour de la parentalité.

Organisé par la Communauté de Communes du Kreiz Breizh et le groupe-projet des acteur·rices du territoire autour de la parentalité. .

Salle des fêtes Saint-Gilles-Pligeaux 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

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English :

L’événement Le temps DES familles – Accueil Petite Enfance 0-3 ans Saint-Gilles-Pligeaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh