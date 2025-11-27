LE TEMPS DES FÊTES

Frontignan Hérault

Début : 2025-11-27

fin : 2026-01-04

2025-11-27

Le mois de décembre approche et annonce une fin d’année riche en festivités et surprises, proposées par la ville et de nombreuses associations, pour toutes et tous la Bodéga de Noël (du 27 au 30/11),le marché de Noël du cœur de ville (du 5 au 7/12),le week-end Téléthon (du 5 au 7/12),le village de Noël Lapeyradois (du 12 au 14/12),Noël des ALP (le 12/12),la crèche géante (du 13 au 31/12),Noël des crèches,Noël solidaires…et bien d’autres rendez-vous à ne pas manquer exposition de Noël de l’ACAL, rendez-vous de la saison culturelle, distributions des chocolats et animations seniors, etc.Ambiance festive et traditionnelle jusqu’au 4 janvier 2026, avec le traditionnel premier grand bain de l’année.Programmation à découvrir prochainement sur frontignan.fr .

Frontignan 34108 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

December is approaching and the end of the year promises to be full of festivities and surprises, offered by the town and numerous associations

German :

Der Dezember steht vor der Tür und kündigt ein Jahresende voller Feiern und Überraschungen an, die von der Stadt und zahlreichen Vereinen angeboten werden

Italiano :

Dicembre si avvicina e la fine dell’anno sarà ricca di festeggiamenti e sorprese, organizzate dalla città e da alcune associazioni

Espanol :

Se acerca diciembre y el fin de año estará lleno de fiestas y sorpresas, organizadas por la ciudad y varias asociaciones

