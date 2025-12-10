Le temps des fileuses Landévennec

Le temps des fileuses

Salle polyvalente Landévennec Finistère

Par l’association Jour de fête

La conteuse Catherine Le Flochmoan et l’accordéoniste Jérôme Soulas vous entraînent dans un voyage musical cinématographique et conté de la Bretagne rurale des années 1930 à 1950.

À chaque conte, répond un film court, images d’archives montées à partir du fond de la Cinémathèque de Bretagne ou de témoignages plus récents.

Contes et chant Catherine Le Flochmoan

Accordéon Jérôme Soulas

Compositions originales Christofer Bjurström

Coproduction Coop 109 Cie Marmouzic Cinémathèque de Bretagne

À partir de 8 ans

1 h 15

10 € Réduit 8 €

Infos et réservations

association.jourdefete@orange.fr

06 95 93 19 91 .

