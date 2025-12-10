Le temps des fileuses Landévennec
Le temps des fileuses Landévennec samedi 30 mai 2026.
Le temps des fileuses
Salle polyvalente Landévennec Finistère
Par l’association Jour de fête
La conteuse Catherine Le Flochmoan et l’accordéoniste Jérôme Soulas vous entraînent dans un voyage musical cinématographique et conté de la Bretagne rurale des années 1930 à 1950.
À chaque conte, répond un film court, images d’archives montées à partir du fond de la Cinémathèque de Bretagne ou de témoignages plus récents.
Contes et chant Catherine Le Flochmoan
Accordéon Jérôme Soulas
Compositions originales Christofer Bjurström
Coproduction Coop 109 Cie Marmouzic Cinémathèque de Bretagne
À partir de 8 ans
1 h 15
10 € Réduit 8 €
Infos et réservations
association.jourdefete@orange.fr
06 95 93 19 91 .
Salle polyvalente Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 93 19 91
