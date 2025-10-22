LE TEMPS DES GAUCELM, SEIGNEURS DE LUNEL (XIIE-XIIIE SIÈCLE) CONFÉRENCE DE LAURENT MACÉ Lunel

LE TEMPS DES GAUCELM, SEIGNEURS DE LUNEL (XIIE-XIIIE SIÈCLE) CONFÉRENCE DE LAURENT MACÉ Lunel mercredi 22 octobre 2025.

LE TEMPS DES GAUCELM, SEIGNEURS DE LUNEL (XIIE-XIIIE SIÈCLE) CONFÉRENCE DE LAURENT MACÉ

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

22 octobre 2025 18h30

Musée Médard

Tél 04 67 87 83 95

Email museemedard@ville-lunel.fr

Public adulte Sur inscription dans la limite des places disponibles gratuit

Cette nouvelle conférence plongera le public dans le Lunel de l’époque médiévale, le musée Médard a convié l’historien Laurent Macé.

Ancien élève de Lettres supérieures, certifié et agrégé d’histoire, Laurent Macé est nommé maître de conférences à Toulouse-Le Mirail en 2000. Il est, depuis 2016, professeur d’histoire médiévale à l’Université Toulouse-Jean Jaurès.

Ses principaux thèmes de recherche portent sur les comtes de Toulouse, les élites médiévales, l’histoire politique et sociale du Midi aux XIIe et XIIIe siècles (grande guerre méridionale, croisade contre les Albigeois, fin du comté raimondin de Toulouse, le pays Toulousain), les représentations relatives aux pouvoirs princiers et aux groupes chevaleresques, l’emblématique, l’épigraphie, la sigillographie et l’héraldique méridionales. Aujourd’hui, pour le musée Médard, c’est un voyage dans l’histoire de Lunel à l’époque du Moyen Âge que Laurent Macé vous propose, en retraçant le parcours de la famille des Gaucelm qui furent les Seigneurs de Lunel du XIIe au le XIIe siècle.

L’ascension sociale et politique des Raimon Gaucelm, seigneurs de Lunel, est particulièrement fulgurante. Attestée au XIe siècle, cette famille parvient progressivement à s’imposer dans la région et à rivaliser avec ses proches voisins, les seigneurs de Montpellier. Fidèles du comte de Toulouse, par ailleurs comte de Mauguio, les Lunel participent activement aux conflits locaux tout en développant leur emprise territoriale en Camargue. Le dernier seigneur de ce lignage, Raimon Gaucelm V, est une figure importante du paysage politique de cette époque il parle aux plus grands princes de son temps, notamment au roi de France, Saint Louis, ainsi qu’au roi d’Aragon, Jacques Ier le Conquérant. .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95

English :

october 22, 2025 ? 18h30

Musée Médard

Tel: 04 67 87 83 95

Email museemedard@ville-lunel.fr

Adult public ? Registration required ? subject to availability ? free of charge

German :

22. Oktober 2025 ? 18h30

Museum Médard

Tel.: 04 67 87 83 95

Email: museemedard@ville-lunel.fr

Öffentliches Publikum für Erwachsene ? Auf Anmeldung ? im Rahmen der verfügbaren Plätze ? kostenlos

Italiano :

22 ottobre 2025 ? 18h30

Museo Médard

Tel: 04 67 87 83 95

Email: museemedard@ville-lunel.fr

Pubblico adulto? Registrazione obbligatoria ? soggetto a disponibilità ? gratuito

Espanol :

22 de octubre de 2025 ? 18h30

Museo Médard

Tel: 04 67 87 83 95

Correo electrónico: museemedard@ville-lunel.fr

Público adulto ? Inscripción obligatoria ? sujeto a disponibilidad ? gratuito

L’événement LE TEMPS DES GAUCELM, SEIGNEURS DE LUNEL (XIIE-XIIIE SIÈCLE) CONFÉRENCE DE LAURENT MACÉ Lunel a été mis à jour le 2025-10-14 par 34 OT PAYS DE LUNEL