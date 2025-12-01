Le temps des Grandes histoires de Noël Sancoins
Le temps des Grandes histoires de Noël Sancoins samedi 13 décembre 2025.
Le temps des Grandes histoires de Noël
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Pour les + 4 ans
Réservation conseillée .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
L’événement Le temps des Grandes histoires de Noël Sancoins a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Loire en Berry