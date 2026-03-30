Le Temps des Habitants Médiathèque Françoise Sagan Paris
Le Temps des Habitants Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 29 avril 2026.
Cet accrochage photographique propose un aperçu du quotidien de l’ Espace de Vie Sociale Axes Pluriels dans le 10ᵉ arrondissement. Ateliers de conversation, accompagnement scolaire, cours de pilates, apprentissage du français, sortie à la mer, etc. Ces moments de partage, projets collectifs et événements conviviaux témoignent de la richesse des liens qui se créent dans ce lieu ouvert à tous. Les photographies révèlent la diversité des personnes qui le fréquentent — enfants, familles, jeunes, adultes et seniors — et l’énergie collective qui anime cet espace.
À découvrir au premier étage de la médiathèque.
Accrochage photographique de Dalia Benaïs avec Axes pluriels
Du mercredi 29 avril 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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