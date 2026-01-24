Le temps des histoires à la médiathèque de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Le temps des histoires à la médiathèque de St Geniez d’Olt

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-02-04

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-15 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24

Venez vous installer confortablement avec votre doudou et écouter des histoires pendant 30 à 45 minutes !

Rendez-vous le mercredi à 10h30

en mai et juin le temps des histoires sous la yourte .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

English :

Come and make yourself comfortable with your cuddly toy and listen to stories for 30 to 45 minutes!

