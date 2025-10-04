Le temps des histoires Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Des histoires et des comptines pour rire, s’émouvoir, pour avoir peur, pour réfléchir, mais surtout pour découvrir et partager le plaisir de lire et développer son imaginaire.

Nous proposons régulièrement des séances thématiques : tapis de lecture, kamishibai, lectures en langues étrangères…

Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Belleville Paris Île-de-France http://bibliotheques.paris.fr

© Bibliothèque Naguib Mahfouz