Le temps des histoires Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris samedi 6 septembre 2025.

Des histoires et des comptines pour rire, s’émouvoir, pour avoir peur, pour réfléchir, mais surtout pour découvrir et partager le plaisir de lire et développer son imaginaire.

Nous proposons régulièrement des séances thématiques : tapis de lecture, kamishibai, lectures en langues étrangères…

Retrouvez-nous tout au long de l’année, de 10h30 à 11h30, chaque 1er samedi des mois de septembre 2025 à juillet 2026.

Entrée libre et gratuite.

Chaque premier samedi du mois, retrouvez vos bibliothécaires préféré•es pour une heure d’histoires en tout genre au sein de la section jeunesse

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 04 juillet 2026

de à

Le samedi 02 mai 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 07 mars 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 03 janvier 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

Le samedi 08 novembre 2025

de à

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 11h30

Le samedi 06 septembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris