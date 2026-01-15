LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault
LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault samedi 17 janvier 2026.
LE TEMPS DES HISTOIRES
34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-31
Lecture de contes et histoires pour les petits de 0 à 6 ans.
Gratuit sauf consommation obligatoire. .
34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 43 51 49 trajectoirescafe@gmail.com
English :
Reading of tales and stories for children aged 0 to 6.
L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS