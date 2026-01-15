LE TEMPS DES HISTOIRES

34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-31

Lecture de contes et histoires pour les petits de 0 à 6 ans.

Lecture de contes et histoires pour les petits de 0 à 6 ans.

Gratuit sauf consommation obligatoire. .

34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 43 51 49 trajectoirescafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading of tales and stories for children aged 0 to 6.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS