LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault

LE TEMPS DES HISTOIRES

LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault samedi 17 janvier 2026.

LE TEMPS DES HISTOIRES

34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17 2026-01-31

Lecture de contes et histoires pour les petits de 0 à 6 ans.
Lecture de contes et histoires pour les petits de 0 à 6 ans.
Gratuit sauf consommation obligatoire.   .

34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 43 51 49  trajectoirescafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading of tales and stories for children aged 0 to 6.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS