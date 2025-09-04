Le Temps des Histoires Bibliothèque le Blé en Herbe Erquy

Le Temps des Histoires Bibliothèque le Blé en Herbe Erquy vendredi 10 avril 2026.

Le Temps des Histoires

Bibliothèque le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-10 11:15:00

fin : 2026-04-10 12:00:00

2026-04-10

« Nous sommes formés par nos lectures. Raconter une histoire qui l’intéresse à un enfant le rend sensible. C’est éternel, depuis toujours, comme avec la mythologie ». Grégoire Solotareff

Annie, Arlette, Françoise, Colette et Marie-Suzanne, bénévoles de Lire et Faire Lire, se relaient pendant les vacances pour lire des histoires aux enfants (de 4 à 7 ans) des rencontres pour partager le plaisir de lire, de rêver, d’imaginer… .

Bibliothèque le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

