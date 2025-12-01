Le temps des histoires Médiathèque Granville
Le temps des histoires Médiathèque Granville mercredi 17 décembre 2025.
Le temps des histoires
Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche
Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
2025-12-17
Une lecture à deux voix de 20 minutes d’histoires sur le thème de Noël pour les enfants à partir de 3 ans.
Accès libre. Gratuit. .
Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
