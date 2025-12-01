Le temps des histoires Médiathèque Granville

Le temps des histoires

Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche

Début : 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

2025-12-17

Une lecture à deux voix de 20 minutes d’histoires sur le thème de Noël pour les enfants à partir de 3 ans.

Accès libre. Gratuit. .

Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

