Le Temps des Histoires Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Le Temps des Histoires

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-07 2026-04-18 2026-05-30 2026-06-13

Une fois par mois les médiathécaires sélectionnent les albums et préparent un Temps des Histoires pour enchanter petits et grands ! .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

