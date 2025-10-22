Le temps des histoires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Le temps des histoires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon mercredi 22 octobre 2025.

Le temps des histoires

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Pendant les vacances, tous les mercredis à 16h, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures qui vous donneront l’impression de voyager et, qui sait, feront peut-être naître des vocations d’explorateurs ou d’exploratrices !

Pour enfants accompagnés. Durée 30 minutes environ. Entrée libre sur retrait d’un billet gratuit, dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Le temps des histoires

German : Le temps des histoires

Italiano :

Espanol :

L’événement Le temps des histoires Prémanon a été mis à jour le 2025-09-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)