Le temps des histoires Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon

Le temps des histoires

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Gratuit

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures qui vous donneront l’impression de voyager et, qui sait, feront peut-être naître des vocations d’explorateurs ou d’exploratrices !

Gratuit, dans la limite des places disponibles. .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

