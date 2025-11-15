LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon samedi 15 novembre 2025.

LE TEMPS DES HISTOIRES

23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez en famille écouter des histoires a voix haute pour les enfants à partir de 3 ans de 10h30 à 11h à la médiathèque.

.

23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 72 mediatheque@puissalicon.fr

English :

Come along with your family to listen to stories aloud for children aged 3 and over from 10.30am to 11am at the multimedia library.

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie von 10:30 bis 11:00 Uhr in die Mediathek, um Geschichten für Kinder ab 3 Jahren zu hören.

Italiano :

Venite in famiglia ad ascoltare storie ad alta voce per bambini dai 3 anni in su dalle 10.30 alle 11.00 presso la biblioteca multimediale.

Espanol :

Venga en familia a escuchar cuentos en voz alta para niños a partir de 3 años, de 10.30 a 11.00 horas, en la biblioteca multimedia.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT AVANT-MONTS