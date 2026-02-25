LE TEMPS DES HISTOIRES

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez en famille écouter des histoires a voix haute pour les enfants à partir de 3 ans.

.

23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring the whole family to listen to stories read aloud for children aged 3 and over.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT AVANT-MONTS