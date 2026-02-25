LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon samedi 11 avril 2026.
LE TEMPS DES HISTOIRES
23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez en famille écouter des histoires a voix haute pour les enfants à partir de 3 ans.
.
23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bring the whole family to listen to stories read aloud for children aged 3 and over.
L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT AVANT-MONTS