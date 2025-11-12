Le temps des histoires Sancoins
Le temps des histoires Sancoins mercredi 12 novembre 2025.
Le temps des histoires
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Pour les 0 à 3 ans
Réservation conseillée
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
For 0 to 3 year olds
Reservation recommended
German :
Für 0 bis 3 Jahre
Reservierung empfohlen
Italiano :
Per bambini da 0 a 3 anni
Prenotazione consigliata
Espanol :
Para niños de 0 a 3 años
Se recomienda reservar
