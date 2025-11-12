Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le temps des histoires Sancoins

Le temps des histoires

Le temps des histoires Sancoins mercredi 12 novembre 2025.

Le temps des histoires

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Pour les 0 à 3 ans
Réservation conseillée
  .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

English :

For 0 to 3 year olds
Reservation recommended

German :

Für 0 bis 3 Jahre
Reservierung empfohlen

Italiano :

Per bambini da 0 a 3 anni
Prenotazione consigliata

Espanol :

Para niños de 0 a 3 años
Se recomienda reservar

L’événement Le temps des histoires Sancoins a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Loire en Berry