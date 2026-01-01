Le temps des histoires Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Le temps des histoires

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2026-01-07 14:30:00

fin : 2026-01-07 15:30:00

2026-01-07

Lectures pour les 4-10 ans. Tous les mercredis, en alternance à la médiathèque Jean-Christophe Rufin et à la bibliothèque des Champs-Plaisants, une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires… .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 bibliothequeannexe@mairie-sens.fr

