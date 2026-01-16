Le temps des moissons

Cinéma, Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 20:00:00

fin : 2026-02-02 22:15:00

Date(s) :

2026-02-02

Chuang doit passer l’année de ses dix ans à la campagne, en famille mais sans ses parents, partis en ville chercher du travail. Le cycle des saisons, des mariages et des funérailles, le poids des traditions et l’attrait du progrès, rien n’échappe à l’enfant, notamment les silences de sa tante, une jeune femme qui aspire à une vie plus libre. Drame de Huo Meng .

Cinéma, Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le temps des moissons La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude