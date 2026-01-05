Le temps des petites histoires Sancoins
Le temps des petites histoires Sancoins mercredi 11 février 2026.
Le temps des petites histoires
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Pour les 0 à 3 ans
Réservation conseillée .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
