Le temps des petites histoires

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 11:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Pour les 0 à 3 ans

Réservation conseillée .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le temps des petites histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Loire en Berry