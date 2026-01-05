Le temps des petites histoires Sancoins

Le temps des petites histoires

Le temps des petites histoires Sancoins mercredi 11 février 2026.

Le temps des petites histoires

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:00:00

Date(s) :
2026-02-11

Pour les 0 à 3 ans
Réservation conseillée   .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le temps des petites histoires Sancoins a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Loire en Berry