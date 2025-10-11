Le Temps des Petits Pois Église de Saint Grégoire Saint-Grégoire

Le Temps des Petits Pois Église de Saint Grégoire Saint-Grégoire Samedi 11 octobre, 18h00

Concert de musique baroque : musiques des îles britanniques, par les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes (violon, viole de gambe, clavecin/orgue)

Marie Guillaumy : viole de gambe

Morag Johnston : violon baroque

Claude Meneux : clavecin/orgue

Dans les îles bretonnes, la musique des grands était aussi celle des pauvres gens, changeant au rythme des saisons.

Elle raconte l’histoire d’une seigneuresse, peint les couleurs du printemps et illustre les moissons et les cueillettes. Il y a la danse, aussi, qui est partout, lors des veillées, des bals ou à la fin d’un repas dans les semis.

C’est une musique fraîche, rythmée et souvent improvisée, que le trio de L’ensemble Baroque de Rennes donne à entendre, en résonance avec le printemps breton.

Oeuvres de H. Purcell, M. East, C. F. Abel, T. Morley, J. Playford

[http://www.lapiequijoue.sitew.com/](http://www.lapiequijoue.sitew.com/)

Gratuit pour les – de 18 ans

Tarif plein : 15€

Tarif réduit : 8€ (étudiant·e·s, personnes bénéficiaires des minimas sociax, personnes en situation de handicap, adgérent·e·s de l’association

https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/le-temps-des-petis-pois-11-octobre-saint-gregoire 07 74 86 68 16 ensemblebaroquederennes@gmail.com

Église de Saint Grégoire place de l’église 35730 Saint Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine