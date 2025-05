Le temps des petits pois – Eglise saint martin de tours Montgermont, 17 mai 2025, Montgermont.

Le temps des petits pois Eglise saint martin de tours Montgermont Samedi 17 mai, 20h30 Billetterie sur place : 8/5/2€

Musiques des îles bretonnes et britanniques (violon, viole de gambe et clavecin)

Le trio de musiciennes **Les Pies qui Joues**, solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes, proposent un programme de musique traditionnelle et ancienne des îles bretonnes.

_Marie Guillaumy : viole de gambe_

_Morag Johnston : violon baroque_

_Claude Meneux : clavecin/orgue_

Ici et là-bas, dans les îles de l’autre côté de la Manche, il fut un temps où la musique des châteaux était aussi celle des pauvres gens, le rythme des saisons et les rigueurs du temps étaient les mêmes dans les campagnes que dans les cours.

Alors la musique, évidemment, raconte l’histoire du cocher ou de la chasse d’une seigneuresse, peint les couleurs de l’automne, illustre les moissons et les cueillettes. Il y a la danse, aussi, qui est partout, lors des veillées, des bals princiers ou à la fin d’un repas dans les semis.

C’est une musique fraîche, rythmée et souvent improvisée, que le trio de L’ensemble Baroque de Rennes donne à entendre, en résonance avec le printemps breton.

_Oeuvres de Purcell, Byrd, Abel, Morley, Playford_

**Renseignements-réservations :**

**07 78 86 68 16**

**[ensemblebaroquederennes@gmail.com](mailto:ensemblebaroquederennes@gmail.com)**

[**[https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/le-temps-des-petits-pois](https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/le-temps-des-petits-pois)**](https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/le-temps-des-petits-pois)

Eglise saint martin de tours rue du manoir 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine