Le temps des questions: Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES QUESTIONS Magic Mirrors Istres

Informations pratiques

Istres

Le temps des questions: Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES QUESTIONS

Jeudi 8 octobre 2026 à partir de 19h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Le temps des questions. Où l’on s’interroge sur l’état de la parole aujourd’hui

Lecture Un monde de bruit et de fureur, extrait du Manifeste pour les Arts de la Parole.

Conférence Comment se parler pour se relier ?

Dialogue Où en est la parole à l’heure des tensions ? .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

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English :

Time for questions. Reflecting on the state of public discourse today.

L’événement Le temps des questions: Cap au sud états généraux de la parole: Peut-on encore se parler? LE TEMPS DES QUESTIONS Istres a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Istres