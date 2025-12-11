Le temps des rencontres culturelles Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Le temps des rencontres culturelles

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-25

La commune organise pour sa quatrième édition, le temps des Rencontres culturelles. Préparez-vous à vibrer au rythme des animations! Une grande diversité artistique vous sera proposée pendant ces quelques jours. L’occasion de rassembler toutes les générations pour les moments de partage, de convivialité, des moments festifs, artistiques et culturels.

Retrouvez le programme complet sur www.saintpeesurnivelle.fr .

