Le temps des rencontres culturelles Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle
Le temps des rencontres culturelles Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 18 avril 2026.
Le temps des rencontres culturelles
Espace culturel Larreko 2 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Saint-Pée-sur-Nivelle accueille le Temps des Rencontres Culturelles, un événement printanier dédié à la richesse artistique.
Pendant deux semaines, habitants et visiteurs pourront découvrir une programmation variée mêlant spectacles, arts visuels et savoir-faire, avec des ateliers, démonstrations et animations pour tous les âges.
Cet événement met à l’honneur la convivialité, le partage et la rencontre autour des talents et des expressions artistiques locales.
– Journée des métiers d’Art ARBASO De 10h à 18h Espace culturel Larreko
– Initiation à l’auto-modélisme Auto-Modélisme Côte Basque De 14h à 16h Place Xan Ithourria .
Espace culturel Larreko 2 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Le temps des rencontres culturelles
L’événement Le temps des rencontres culturelles Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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